Белый дом: Украина не предупреждала Трампа об атаках на аэродромы РФ

Президента США Дональда Трампа заранее не уведомляли о планах ВСУ атаковать российские аэродромы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Не был»,— ответила Кэролайн Левитт на соответствующий вопрос журналистов.

Минобороны РФ сообщало, что 1 июня Украина атаковала при помощи БПЛА аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Несколько участников запусков беспилотников были задержаны. Источники CNN утверждали, что главу Пентагона Пита Хегсета информировали об ударах Украины по российским объектам.

О позиции США по конфликту — в материале «Ъ» «От Стамбула до Вашингтона и обратно».

Лусине Баласян