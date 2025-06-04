Le Figaro: королевская семья готовила план на случай смерти Кейт Миддлтон от рака

Британская королевская семья подготовила план действий на случай смерти принцессы Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон) от рака. Название для него придумал сам принц Уильям. Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на книгу королевского хроникера Бертрана Декерса «Кейт: тот самый день, когда …».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон)

Фото: Tim Rooke / Pool / Reuters Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон)

Фото: Tim Rooke / Pool / Reuters

Книга поступит в продажу 11 июня. Название плана королевской семьи на случай смерти принцессы и его детали до сих пор держались в тайне. По данным же господина Декерса, план получил название «Операция Рединг-мост» (Operation Reading Bridge).

В январе 2024 года у Кейт Миддлтон диагностировали рак, о чем она сама сообщила в марте того года. Тогда же ей было предложено провести курс профилактической химиотерапии. В сентябре она рассказала о его успешном завершении, а в ноябре прошлого года впервые появилась на публике после почти годового перерыва. В январе принцесса Уэльская сообщила о ремиссии рака.

Букингемский дворец традиционно заранее готовит планы действий на случай смерти кого-то из членов семьи. Так, в феврале прошлого года стало известно о готовности плана передачи власти на случай смерти короля Карла III. План получил кодовое название «Менайский мост» и описывал передачу власти принцу Уильяму.

Кирилл Сарханянц