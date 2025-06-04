В Свердловской области число абортов снизилось до 10 тысяч в 2024 году

Количество абортов на территории Свердловской области снизилось с 15 тыс. в 2019-2020 годах до 10 тыс. в 2024 году, сообщила в ходе пресс-конференции заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Она подчеркнула, что у медиков есть «большой ресурс» для дальнейшего сокращения показателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы должны максимально вовлечь врачей женской консультации, чтобы не было формальным консультированием, когда женщины приходят с целью сделать аборт. Здесь очень большой ресурс, когда врачи могут отговорить от аборта»,— отметила госпожа Савинова.

По словам замгубернатора — министра, 1,5 тыс. женщин в 2024 году решили сохранить беременность после консультирования. «Но наш ресурс еще больше, будем здесь применять креативные технологии, обучать наших врачей-акушеров-гинекологов. Это не просто врач-акушер-гинеколог, он созидатель жизни, и может реально сохранить человеческую жизнь. Этот статус мы будем повышать»,— добавила она.

Татьяна Савинова отметила, что по итогам 2024 года в регионе родилось 38 тыс. человек, что на 1,3 тыс. меньше показателя предыдущего года. Она подчеркнула, что свердловские власти разрабатывают программу поддержки материнства и детства. «Там будет большой блок, связанный с поддержкой рождаемости»,— пояснила госпожа Савинова.

Василий Алексеев