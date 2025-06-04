В Свердловской области число родившихся снизилось на 1,3 тысяч в 2024 году

На территории Свердловской области родилось 38 тыс. человек в 2024 году, что на 1,3 тыс. меньше показателя предыдущего года, рассказала в ходе пресс-конференции заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. «Объективная история, самое драматическое снижение рождаемости было в Свердловской области и в Екатеринбурге с 1993 по 1999 год. Сейчас эти девочки, рожденные в конце 1990-ых, максимально вошли в фертильный возраст, их просто меньше физически, и наша задача, чтобы они больше рожали»,— пояснила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Савинова отметила, что власти региона обсуждают с предпринимателями «целую плеяду» мер поддержки материнства. «Работодатель должен понимать и принимать, что беременная женщина и молодая мама — это не обуза, а главный капитал. Когда женщина находится в уязвимом положении с точки зрения своей карьеры, если работодатель в нее в этот период вкладывается, то он ее максимально привязывает к своему учреждению»,— сказала она.

Замгубернатора — министр добавила, что в регионе второй год реализуется диспансеризация репродуктивного здоровья мужчин и женщин, чтобы пара смогла родить ребенка без процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По ее данным, за пять месяцев 2025 года репродуктивную диспансеризацию прошли 120 тыс. свердловчан, 90 тыс. из которых — женщины.

Татьяна Савинова подчеркнула, что в правительстве Свердловской области по поручению врио губернатора Дениса Паслера разрабатывают программу поддержки материнства и детства. В начале июня господин Паслер утвердил новые меры поддержки для семей с детьми. Жительницы, которые родили первого ребенка до 23 лет, могут получить дополнительные выплаты и компенсации.

Василий Алексеев