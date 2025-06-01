В Свердловской области запустят программу поддержки материнства и детства

В Свердловской области планируют запустить программу поддержки материнства и детства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«Эта программа будет полезна всем: и тем, кто только планирует создать семью, молодым и опытным родителям, многодетным семьям»,— написал господин Паслер. По его словам, перечень мер поддержки пока формируется.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений высказывался против предоставления мер соцподдержки для многодетных мигрантам. По его словам, это может привести к «замещению коренного населения».

Анна Капустина