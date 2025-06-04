МВД Чечни объяснило задержание блогера Арега Щепихина

Министерство внутренних дел Чечни сообщило о задержании блогера Арега Щепихина сотрудниками правоохранительных органов, работающими совместно с ведомствами в Москве, передает «РИА Новости». Это заявление было сделано после появления в соцсетях видео, на котором господина Щепихина увозят с Ярославского вокзала в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Арега Щепихина Фото: соцсети Арега Щепихина

В ведомстве уточнили, что Арег Щепихин задержан для проверки по делу о публичных действиях, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих.

Как сообщили в ведомстве, Арег Щепихин неоднократно выступал с призывами к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал экстремистские взгляды. По их словам, он также угрожал изнасилованием малолетних детей.

Новость дополняется.