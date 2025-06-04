В суд поступило уголовное дело авторитета Овчинникова, обвиняемого в убийстве

Прокуратура направила в суд города Березовский (Свердловская область) уголовное дело уральского авторитета Андрея Овчинникова (Овчина или Банзай), который в убийстве своего знакомого Алексея Суродеева (Колдун или Сенсей), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Овчинников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Андрей Овчинников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, 4 января в доме потерпевшего в поселке Кедровка Банзай и Сенсей распивали алкогольные напитки, но между ними произошел конфликт на фоне личной неприязни. После этого Овчина с умыслом на убийство нашел нож в доме и нанес им Колдуну два удара в живот, из-за чего оказалось повреждены внутренние органы. Затем Овчинников на автомобиле покинул место преступления. От полученных ранений Алексей Суродеев скончался в больнице.

Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. В производстве Железнодорожного районного суда Екатеринбурга также находится уголовное дело, в рамках которого Андрей Овчинников обвиняется по ч. 3 ст. 33, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения человека группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов).

Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали криминального авторитета Андрея Овчинникова по подозрению в убийстве Алексея Суродеева 17 января. Он находится под стражей с 19 января. Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения до 7 июня.

По словам собеседников «Ъ-Урал», когда-то Сенсей считался помощником одного из криминальных авторитетов Екатеринбурга начала 1990-х годов Андрея Трофимова (Трофа). Однако довольно давно он отошел от дел преступного сообщества и начал заниматься целительством с использованием экстрасенсорных способностей.

Андрей Овчинников был одним из самых медийных бандитов Свердловска (с 1991 года — Екатеринбурга) начала 90-х. Он вновь находится на скамье подсудимых по обвинению в организации похищение бизнесмена в 2017 году (его тело нашли в 2019 году) и хранении оружия. Сейчас процесс приостановлен в связи с его болезнью.

Ирина Пичурина