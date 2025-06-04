Четыре человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 150 боеприпасов и 75 беспилотников. В результате были ранены четыре человека. Разрушения установили в 12 жилых помещениях и 13 транспортных средствах. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Белгородом система ПВО сбила беспилотник. В результате падения обломков дрона были повреждены коммерческий объект и автомобиль.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Комсомольский, Майский, Малиновка, Политотдельский, Октябрьский, Разумное, селам Ближнее, Новая Деревня, Новая Нелидовка, Репное, Соломино и Таврово ударили 24 беспилотниками. За день в муниципалитете пострадали три человека. В селе Таврово двое мирных жителей были ранены в результате атаки БПЛА на коммерческий объект. В селе Новая Нелидовка гражданка получила травмы от удара дрона по частному дому. Всем им оказали медпомощь в горбольнице №2 в облцентре. Пациенты продолжают лечение амбулаторно. В поселке Дубовое разрушения получил частный дом, в поселке Майский — две машины, в поселке Малиновка — остекление квартиры двухэтажного МКД, в поселке Октябрьский — склад предприятия, в поселке Комсомольский — газовая труба, в селе Таврово — частный дом и заборы двух других домовладений, коммерческий объект, в селе Новая Нелидовка — частный дом, в селе Шагаровка — надворная постройка. Поздно вечером от детонации FPV-дрона в поселке Политотдельский пострадали частный дом и два автомобиля.

В Борисовском районе поселок Борисовка и село Зозули атаковали пятью беспилотниками. В селе Зозули повреждены частный дом и забор другого домовладения, автомобиль.

В Валуйском округе по городу Валуйки, поселку Уразово, селам Борки, Посохово и Тогобиевка ударили семью дронами. В райцентре повреждения получил грузовик.

В Волоконовском районе села Борисовка и Грушевка атаковали шестью БПЛА. В селе Афоньевка пострадал 18-летний парень, в руках которого взорвался предмет, напоминающий зажигалку. После оказания помощи в Валуйской центральной райбольнице его отпустили домой. В селе Грушевка повреждены два частных дома, три автомобиля, газовая труба и надворная постройка.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Антоновка, Безымено, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпустили 22 боеприпаса и девять беспилотников. В селе Новостроевка-Первая пострадало частное домовладение.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 18 обстрелам, в ходе которых выпустили 121 боеприпас, и атакам семи беспилотников. В селе Теребрено загорелся частный дом. В селе Илек-Пеньковка разрушения получили частный дом, машина и надворная постройка.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Вознесеновка, Графовка, Муром и Первое Цепляево ударили семью боеприпасами и 16 БПЛА. В городе Шебекино повреждены частный дом и цех производственного предприятия, в селе Первое Цепляево — грузовой и легковой автомобили, в районе села Муром сгорело строение на территории неработающего сельхозпредприятия.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области со стороны Украины также пострадали четыре человека. Был зафиксирован ряд разрушений в жилом секторе. Для атак применили как минимум 102 боеприпаса и 61 дрон.

Алина Морозова