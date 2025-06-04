Посевная кампания в регионах Урала завершена на 75%

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) посевная кампания завершена на 75%, сообщили в уральском полпредстве со ссылкой на полномочного представителя президента в УрФО Артема Жогу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, где в том числе обсуждалась посевная кампания. «Темпы отстают от прошлогодних. Преимущественно, это связано с погодными условиями — работа в полях началась позже обычного. Несмотря на то, что проблемных вопросов нет, прошу держать ход посевной на строгом контроле: работа должна идти в соответствии с планами»,— сказал полпред.

На 3 июня яровой сев охватил 3,2 млн га из запланированных 4,3 млн га. Зерновые и зернобобовые культуры высажены на 2,4 млн га, что составляет 73% от плана. Картофель засажен на 24 тыс. га — почти 80% от плана, а овощи — на 3,1 тыс. га, что составляет 76,5% от плана.

Напомним, в этом году в Тюменской области собираются засеять территорию размером почти 1 млн га — в начале апреля сельхозпредприятия Бердюжского района приступили к раннему весеннему боронованию. Свердловские аграрии приступили к посевной кампании в начале мая. Техника вышла на поля в Артинском, Ачитском, Сысертском муниципальных округах, муниципальном округе Богданович, Нижнесергинском муниципальном районе и Красноуфимском округе — в регионе планируется засеять более 760 тыс. га.

Ирина Пичурина