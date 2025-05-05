В Свердловской области стартовала посевная кампания

Свердловские аграрии приступили к посевной кампании. Техника вышла на поля в Артинском, Ачитском, Сысертском муниципальных округах, муниципальном округе Богданович, Нижнесергинском муниципальном районе и Красноуфимском округе. Об этом сообщил врио губернатора Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Паслера, установившаяся теплая погода позволила приступить к посевной кампании. «В целом к работе в полях готовы 4,7 тыс. колесных и гусеничных тракторов, более 780 культиваторов и комбинированных почвообрабатывающих машин. Всего в Свердловской области в этом году планируем засеять более 760 тыс. га»,— отметил Денис Паслер.

Почти половину посевных площадей займут кормовые культуры (47%), 43,6% — зерновые и зернобобовые. Будут выращиваться масличные культуры, картофель и овощи. На данный момент аграрии засеяли 1,2 тыс. га яровыми и зерновыми культурами.

Ранее господин Паслер поручил минАПК региона нарастить объемы закупаемой сельхозтехники и повысить кадровую обеспеченность отрасли. В 2025 году планируется приобрести не менее 122 тракторов, 32 зерноуборочных комбайнов и 12 кормоуборочных комбайнов.

Полина Щуцкая