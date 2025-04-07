Аграрии Тюменской области приступили к весенним полевым работам

Сельхозпредприятия Бердюжского района в Тюменской области приступили к раннему весеннему боронованию — рыхлению почвы, чтобы сохранить влагу в земле. Всего в регионе в этом году собираются засеять территорию размером почти 1 млн га, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Как отметил глава региона, агропромышленный комплекс (АПК) Тюменской области готов к посевной кампании: подготовлена техника, завершается создание запасов семян, удобрений и горюче-смазочных материалов. Александр Моор также подчеркнул, что большинство ресурсов для посевной предприятия приобрели за свой счет. «В то же время сохраняются меры государственной поддержки. При нашем содействии сельхозпредприятиям удалось получить значительно больше льготных кредитов, чем в прошлом году. Общая сумма превысила 1,9 млрд руб. Кроме того, с использованием поддержки областного бюджета аграрии приобрели 116 единиц сельхозтехники»,— рассказал губернатор.

Напомним, в ноябре 2024 года аграрии Тюменской области завершили сезон сбора урожая, собрав почти 1698 тыс. тонн зерна. По словам господина Моора, аграрии собирали 24,4 центнера урожая с гектара. Кроме того, регион показал высокие показатели по урожайности картофеля и других овощей открытого грунта.

Ирина Пичурина