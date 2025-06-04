Microsoft перестала быть самой дорогой публичной компанией в мире

По итогам торгового дня 3 июня компания Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире, обогнав по размеру рыночной капитализации корпорацию Microsoft. Акции производителя видеокарт, чипов и других комплектующих подорожали примерно на 3%, до $141,40. Сейчас рыночная капитализация компании составляет $3,45 трлн. Microsoft, которая возглавляла список самых дорогих публичных компаний мира с июня 2024 года, по итогам торгового дня стоила $3,44 трлн.

За последний месяц акции Nvidia подорожали почти на 24%. Компания продолжает наращивать свои позиции на рынке за счет высокого спроса на микрочипы для систем искусственного интеллекта. 28 мая производитель отчитался о получении рекордной выручки по итогам первого квартала 2026 финансового года, завершившегося в апреле. Выручка компании в этот период выросла на 69%, достигнув $44 млрд.

Кирилл Сарханянц