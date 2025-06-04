Имущество «Ставрополь Авто» продали на аукционе

Бизнесмен Владимир Арустамов, действующий в интересах ООО «Центрстройинвест», приобрел активы обанкротившейся автомобильной компании «Ставрополь Авто» за 2,2 млрд руб. Начальная цена имущества составляла 2,5 млрд руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В аукционе также принимало участие ООО «Фаворит». Однако ИП Арустамов Владимир Иванович предложил максимальную цену. Как сообщается в протоколе о результатах торгов, предприниматель обязуется в течение пяти дней с даты получения предложения заключить договор купли-продажи имущества.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Центрстройинвест» зарегистрировано в Москве в 2006 году. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Головная компания — АО «Технодинамика» (г. Москва). Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 422,1 млн руб., убыток — 67,4 млн руб. ООО АК «Ставрополь Авто» зарегистрировано в 2013 году в городе Михайловск. Основной вид деятельности — производство легковых автомобилей. Учредителем является «Объединенная автомобильная компания», которая, в свою очередь, на 100% принадлежит «Региональной земельной компании». Сейчас ООО ОАК ликвидировано. Прибыль компании за 2023 год составила 44,3 млн руб.

В состав проданного имущества вошел крупный производственный комплекс, расположенный в Михайловске Ставропольского края. Объекты недвижимости включают сборочный, окрасочный и сварочный корпуса, складские помещения, административно-бытовой корпус, испытательный полигон площадью почти 20 тысяч квадратных метров, а также транспортный цех.

Земельный участок площадью более 207 га предназначен для размещения промышленных объектов. На территории размещены инженерные коммуникации: подъездные железнодорожные пути, внутриплощадочные сети газо-, тепло-, водоснабжения и электроснабжения.

Большая часть активов находилась в залоге у ПАО «Промсвязьбанк». На недвижимость наложен арест по постановлениям Ленинского районного суда Ставрополя от сентября 2020 года и марта 2021 года.

Помимо зданий и сооружений, в лот вошли 80 единиц оборудования, 29 охранных вышек и блок-контейнеров, 24 единицы транспорта и спецтехники. Отдельно реализовывались основные средства в количестве 1707 наименований.

Предприятие планировалось как автосборочный завод мощностью 100 тысяч машин в год. Производственные корпуса построены в 2017-2018 годах.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что конкурсный управляющий ООО «АК Ставрополь Авто» Кахабер Тедеев объявил о приостановлении торгов по продаже имущества банкрота. При этом власти региона заявляли, что рассматривают возможность приобретения предприятия для создания бизнес-парка.

Тат Гаспарян