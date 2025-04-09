Власти Ставрополья планируют выкупить единственный автозавод в регионе

Торги по продаже имущества завода Ставропольавто приостановлены по требованию банка-кредитора. При этом власти региона рассматривают возможность приобретения предприятия для создания бизнес-парка, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аукцион стартовал 3 февраля с начальной ценой 2,5 млрд рублей, что вдвое ниже стоимости на предыдущих торгах. К моменту приостановки стоимость лота снизилась до 1,5 млрд рублей из-за отсутствия заявок.

В состав лота входят земельные участки, имущественный комплекс, оборудование, машины и инвентарь предприятия. Ставропольавто, расположенный в Шпаковском округе, начал работу в 2018 году и выпустил 2,5 тыс. автомобилей Great Wall Hover, после чего производство остановилось.

О сроках возобновления торгов будет объявлено дополнительно.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО АК «Ставрополь Авто» банкротом в августе 2020 года. В суд с заявлением о признании компании несостоятельной обратилось ПАО «МИнБанк» из-за задолженности перед банком в размере 6,8 млрд руб.

Николай Аксенов