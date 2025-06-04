Для поддержки «Ростсельмаша» приняли уже все возможные антикризисные меры

Все возможные антикризисные меры поддержки «Ростсельмаша» уже использованы. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале депутат рассказала, что совещание с правительством региона вывело «неутешительные выводы»: если заводу не удастся продать 2,5 тысячи тракторов и комбайнов, работникам предприятия придется уйти в неоплачиваемые отпуска.

Уточняется, что для «Ростсельмаша» перенесли сроки уплаты утилизационного сбора на конец 2025 года. Планируется, что мера сохранит оборот средств и распределит около 25 млрд руб. на производство, рабочие места и комплектующие. Для решения основной проблемы – реализации продукции - продолжает действовать программа субсидирования скидок на отечественную сельхозтехнику. Основным ее получателем является «Ростсельмаш».

Сообщается, также что для льготных условий покупки техники компания «Росагролизинг» докапитализирована на 4,3 млрд рублей. С мая ставки по льготному лизингу снижены до 8-12%, что значительно ниже рыночных ставок, отмечает госпожа Абрамченко.

«Это позволило продавать не 7 единиц в сутки, а 19. Для того чтобы завод жил и развивался нужно продавать не менее 400 машин в месяц», — утверждает в посте парламентарий.

Еще одной мерой поддержки стал льготный лизинг через инфраструктурные облигации от минпромторга России и ДОМ. РФ. С ее помощью, как отмечается, удастся привлечь до 30 млрд руб. внебюджетных средств, но ощутить эффект инструмента получится не раньше осени.

Отмечается, что продолжает действовать и региональная программа субсидирования, по которой селянам при покупке донской сельхозтехники областной бюджет выделит 20% от ее стоимости.

Константин Соловьев