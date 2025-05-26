В вероятный простой «Ростсельмаша» попросили вмешаться Мишустина

Вице-спикер Госдумы, депутат от Ростовской области Виктория Абрамченко написала обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой взять на контроль ситуацию на «Ростсельмаше». Текст обращения парламентарий опубликовала в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам госпожи Абрамченко, необходимо «разработать комплекс мер по стабилизации работы» предприятия, чтобы «минимизировать социальную напряженность» и сохранить экономическую стабильность региона.

Как раннее сообщал «Ъ-Ростов», руководства «Ростсельмаша» приняло решение о выходе в производственный отпуск в июне, на два месяца раньше. Это связано со снижением покупной способности аграриев.

Из документа также следует, что на предприятии сейчас работаю 15 тыс. человек. При этом производственный план сократился до минимума 2006 года и составляет сейчас около трех тысяч комбайнов и порядка тысячи тракторов.

Константин Соловьев