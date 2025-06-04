Путин принес соболезнования родным композитора Евгения Доги
Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким композитора Евгения Доги, который умер накануне. Господин Путин назвал его талантливым, увлеченным человеком и настоящим мастером.
Евгений Дога
Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ
«Самобытное, вдохновенное творчество Евгения Доги, его просветительская, благотворительная деятельность — яркая страница истории нашей многонациональной культуры»,— сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Композитор умер 3 июня в Кишиневе в возрасте 88 лет. Господин Дога написал музыку более чем к 200 фильмам. Среди наиболее известных произведений автора — вальс из киноленты «Мой ласковый и нежный зверь» (1978). В Молдавии в день его похорон объявят национальный траур.
Подробности — в материале «Ъ» «Кинокороль вальса».