Путин принес соболезнования родным композитора Евгения Доги

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким композитора Евгения Доги, который умер накануне. Господин Путин назвал его талантливым, увлеченным человеком и настоящим мастером.

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Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Евгений Дога

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

«Самобытное, вдохновенное творчество Евгения Доги, его просветительская, благотворительная деятельность — яркая страница истории нашей многонациональной культуры»,— сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Композитор умер 3 июня в Кишиневе в возрасте 88 лет. Господин Дога написал музыку более чем к 200 фильмам. Среди наиболее известных произведений автора — вальс из киноленты «Мой ласковый и нежный зверь» (1978). В Молдавии в день его похорон объявят национальный траур.

Подробности — в материале «Ъ» «Кинокороль вальса».