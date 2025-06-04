Миллиардер Валерий Цимбаев арестован по делу «банды спецназовцев»

Валерий Цимбаев обвиняется в покушении на организацию убийства, исполнителями которого должны были стать в том числе экс-сотрудники СОБР «Рысь», рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Предприниматель арестован и пробудет под стражей до 11 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ТАСС уточняет, что миллиардера и владельца коммерческой недвижимости связывают с попыткой убийства экс-советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина в 2003 году. Аресты по этому делу начались в январе 2025 года, тогда Басманный суд Москвы арестовал Олега Рамазанова. Следствие называло его заказчиком преступлений.

Ранее «Ъ» сообщал, что СКР обвиняет Олега Рамазанов в размещении заказов на четыре убийства, в том числе двух своих земляков из Дагестана. Следствие считает мотивом передел коммерческой собственности, включая, например, ОАО «Универмаг "Москва"». На протяжении 2003 года по Москве расстреливали и взрывали конкурентов Рамазанова по бизнесу. По версии правоохранителей, исполнителями убийств стали члены банды, в которую также входил бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов.

Покушение на убийство, с которым связывают Цимбаева, произошло в мае 2003 года. Александра Ревзина расстреляли из автомата в Токмаковом переулке Москвы. Мужчина получил три огнестрельных ранения, но выжил.

Подробнее об этом деле — в материале «Банде спецназа подбирают заказчиков».

Степан Мельчаков