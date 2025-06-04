В ХМАО от уксов клещей пострадали 1572 человека с начала сезона

С начала сезона клещей в Ханты-Мансийском автономном округа (ХМАО-Югра) зарегистрировано 1572 обращения за медицинской помощью по поводу укусов, сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Больше всего случаев зафиксировано в Ханты-Мансийске — 216 обращений, в Нижневартовске — 169 и в Кондинском районе — 162. За последнюю неделю зарегистрировано 573 укуса, что на 7,2% больше, чем за предыдущую неделю и существенно выше показателя аналогичного периода 2024 года, когда было 300 случаев. Среди пострадавших от укусов 17,7% — дети.

Среди обратившихся за помощью только 22% были привиты от клещевого энцефалита. Экстренной профилактике подлежали 76,1% пострадавших, из которых 98,6% получили противоклещевой иммуноглобулин. Всего ко 2 июня в Югре выполнено 50% плана по вакцинации от клещевого энцефалита: более 101 тыс. жителей прошли вакцинацию, включая свыше 37 тыс. детей

Чаще всего клещи цеплялись к жителям в лесу, на дачах и садовых участках, в черте городов и поселков, а также в парках и скверах, на кладбищах, пляжах, некоторая часть клещей оказалась завозной.

Напомним, в апреле с начала сезона активности клещей в 21 муниципалитете ХМАО было зафиксировано 464 обращения за медицинской помощью Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Кондинском районе, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Сургуте и Нижневартовске.

Ирина Пичурина