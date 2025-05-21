От укусов клещей в ХМАО пострадали 464 человека

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) с начала сезона активности клещей в 21 муниципалитете зафиксировано 464 обращения за медицинской помощью, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Кондинском районе (85), Ханты-Мансийске (68), Пыть-Яхе (47), Сургуте (45) и Нижневартовске (36). Единичные случаи отмечены в Березовском районе, Белоярском и Нижневартовском районе.

При этом за последнюю неделю зарегистрировано 349 присасываний клещей, что в 5,1 раза превышает показатели предыдущей недели. Дети составляют 24,1% пострадавших. Только 23,9% обратившихся были привиты против энцефалита, а среди детей этот показатель составляет 11%. Экстренную профилактику получили 74,7% пострадавших, из которых 93,6% были введены противоклещевой иммуноглобулин. На сегодня план вакцинации против клещевого энцефалита выполнен на 44%.

Напомним, еще на прошлой неделе в ХМАО было зафиксировано 115 обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей в 19 муниципалитетах.

Ирина Пичурина