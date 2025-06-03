Госдеп: Трамп поддерживает любой механизм, который приведет к миру на Украине

Президент США Дональд Трамп поддерживает любой механизм, который приведет к долгосрочному миру в конфликте России и Украины, заявили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

«Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Мы, конечно, неоднократно заявляли, что нет военного решения этого конфликта, и президент поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и длительному миру»,— сказала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп разочарован ходом переговоров России и Украины и в последние дни все больше отстраняется от темы конфликта. По словам собеседников издания, в меморандум России по урегулированию входят «невыполнимые» пункты.

В меморандуме России по урегулированию предлагается два варианта прекращения огня: вывод ВСУ с присоединенных к РФ территорий или запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи. Среди основных требований: нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы и безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ; снятие антироссийских санкций, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

О переговорах в Стамбуле — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».