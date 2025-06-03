ABC: Трамп разочарован ходом переговоров России и Украины

Президент США Дональд Трамп в последние дни все больше отстраняется от темы российско-украинского конфликта из-за разочарования ходом переговоров, пишет ABC со ссылкой на источники. Неназванные американские чиновники сообщили, что они разочарованы и вместе с тем не удивлены «внушительным списком требований» России для прекращения огня.

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Фото: Kent Nishimura / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / File Photo / Reuters

По словам источников ABC, в меморандум России по урегулированию на Украине входят пункты, которые Украина и администрация Дональда Трампа считают невыполнимыми. В связи с этим собеседники телеканала обвинили Москву в попытке сорвать переговорный процесс.

В меморандуме России по урегулированию на Украине предлагается два варианта прекращения огня: вывод ВСУ с присоединенных к РФ территорий или запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи. Среди основных требований: нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы и безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ; снятие антироссийских санкций, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

О переговорах в Стамбуле — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

Лусине Баласян