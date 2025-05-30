Трамп назвал Путина и Зеленского очень упрямыми

Президент США Дональд Трамп рассказал, что считает российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского упрямыми. Он объяснил это продолжением боевых действий, несмотря на старт переговорного процесса.

«Я через многое прошел с Путиным. Я был очень удивлен, когда во время переговоров продолжались обстрелы таких городов, как Киев. Не только Путин, но и Зеленский — оба очень упрямые»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме.

Он сказал, что уже надеялся на скорое и успешное завершение переговорного процесса. Однако, по его словам, после проведения первого раунда 16 мая Россия возобновила ракетные обстрелы и «очень разочаровала».

Минобороны РФ отмечает, что наносит удары только по военным объектам в рамках спецоперации.

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