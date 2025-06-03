В Нижнем Тагиле женщина, оставившая новорожденного на скамейке, получила срок

В Нижнем Тагиле вынесен приговор местной жительнице Алене Добрыниной , признанной виновной в покушении на убийство новорожденного ребенка (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что в марте обвиняемая родила мальчика в квартире, завернула его в одеяло, вынесла на улицу и положила на скамейку, осознавая, что ребенок замерзнет и умрет. Однако новорожденного обнаружил один из жильцов, и его жизнь удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

«С момента рождения малыша прошло не более суток. В срочном порядке мальчика доставили в реанимационное отделение нижнетагильской детской больницы с диагнозом "общее переохлаждение"»,— отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мать новорожденного нашли через несколько дней. Ее личность была установлена благодаря экспертизе ДНК, проведенной следователями-криминалистами СКР. На учете по беременности она не состояла. В ходе допроса женщина призналась в содеянном. Кроме того, ранее Алена Добрынина была судима за причинение смерти по неосторожности и за убийство.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательный срок составил 2 года 2 месяца колонии общего режима.

Полина Щуцкая