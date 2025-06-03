Минобороны сообщило об уничтожении шести беспилотников над Белгородской областью

Силы ПВО с 11:00 до 19:00 мск уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Территория Белгородской области регулярно попадает под обстрелы. 2 июня над регионом сбили 31 беспилотник. Днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке ВСУ 152 боеприпасами, в том числе БПЛА. В нескольких населенных пунктах из-за ударов повредились дома, транспортные средства и инфарструктура.

Екатерина Отрашкевич