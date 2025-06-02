Российские силы ПВО за сутки сбили 316 БПЛА

Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки средства ПВО уничтожили 316 беспилотников, из них 205 дронов — вне зоны проведения военной операции. Также были сбиты две британские крылатые ракеты Storm Shadow и четыре управляемые авиабомбы JDAM производства США, следует из ежедневного отчета ведомства.

Российская армия ударила по цехам, производящим ударные беспилотники ВСУ, местам их запуска, складам боеприпасов, а также по пунктам дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. В нанесении ударов были задействованы авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия вооруженных сил РФ.

По данным оборонного ведомства, только в ночь на 2 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 162 украинских беспилотника над девятью российскими регионами. Больше всего дронов сбили над Курской (57), Белгородской (31) и Липецкой (27) областями.