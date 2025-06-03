Лидирующий на выборах президента Южной Кореи Ли пообещал выстроить диалог с КНДР

Лидер оппозиционной партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён, лидирующий на внеочередных выборах президента Южной Кореи, заявил, что на этом посту планирует выстроить диалог с КНДР и искать пути к взаимному сосуществованию. По его словам, лучшая стратегия для сдерживания Северной Кореи — «побеждать без войны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Go Nakamura / Reuters Фото: Go Nakamura / Reuters

«Исходя из этой уверенности, мы будем вести диалог, налаживать коммуникацию и искать путь к взаимному сосуществованию и совместному процветанию через сотрудничество между Югом и Севером. Я сделаю все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове, минимизировать так называемый "корейский риск" и не допустить, чтобы проблемы безопасности еще сильнее ухудшили жизнь наших граждан»,— сказал Ли Чжэ Мён, выступая перед избирателями.

По итогам обработки 89,89% бюллетеней Ли Чжэ Мён набирает 48,44% голосов, его основной конкурент, лидер правящей в Южной Корее консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су — 42,59%. Он уже признал поражение на выборах и поздравил соперника с победой. Подходы к взаимодействию с КНДР — главное отличие кандидатов в сфере внешней политики. Ким Мун Су обещал в случае победы сдерживать северокорейскую сторону за счет размещения американского ядерного оружия на Гуаме.

Подробнее — в материале «Избранный лидер может оказаться временным».

Лусине Баласян