Кандидат от правящей партии Южной Кореи признал поражение на выборах президента

Лидер правящей в Южной Корее консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су признал поражение на внеочередных президентских выборах. Его основной конкурент — лидер оппозиционной партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён — набирает 48,3% после обработки 80% бюллетеней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kyodo / Kim Min-Hee / Pool / Reuters Фото: Kyodo / Kim Min-Hee / Pool / Reuters

«Я смиренно приму выбор народа. Я не забуду теплую поддержку, которую мне оказали люди. Я благодарен за преданность членов партии, которые избрали меня и баллотировались вместе со мной»,— сказал Ким Мун Су на пресс-конференции (цитата по «Ренхап»). Он поздравил Ли Чжэ Мёна с победой.

По последним данным, Ким Мун Су набирает 42,77% голосов. Выборы в Южной Корее проводятся в один тур. Внеочередные президентские выборы были назначены спустя полгода после того, как бывший глава государства Юн Сок Ёль попытался ввести военное положение в стране. Это решение привело к его импичменту, а за это время в стране сменилось три исполняющих обязанности президента.

Явка на выборах стала рекордной с 1997 года, следует из данных ЦИКа республики. Она составила более 79%. По всей стране действовали 14 259 избирательных участков. Основной этап голосования прошел с 6:00 до 20:00 (с 0:00 до 14:00 мск).

Подробнее — в материале «Избранный лидер может оказаться временным».

Лусине Баласян