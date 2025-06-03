Большинство пляжей Анапы признали опасными для отдыхающих

Власти Анапы и Темрюкского района определили опасные зоны в местах проведения работ по ликвидации ЧС с разливом мазута, сообщил оперштаб Краснодарского края. Режим запрещает не только купание в море, но и нахождение на территории пляжа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Анапе опасной зоной определили территорию вдоль береговой линии Черного моря от поселка Веселовка до заповедника Утриш, уточнил оперштаб в Telegram-канале. В Темрюкском районе в опасную зону попала береговая линия от поселка Волна до поселка Веселовка.

«Запрещено не только купание в море, но и посещение жителями прибрежной территории, пляжей в границах опасных зон. Также запрещено рекреационное использование территорий всеми пользователями — это касается всех услуг. От аренды лежаков до проката и водных аттракционов»,— указано в публикации.

Согласно документам, территорию пляжей в границах опасных зон могут дополнительно оградить. Находится на прибрежной территории смогут только ликвидаторы последствий ЧС.

В декабре 2024 года в Черном море потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,5 тыс. тонн мазута. Глава управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Штриков говорил, что уборка мазута у берегов Анапы будет продолжаться до конца июня.

Подробнее --в материале «Ъ» «За экологическую катастрофу спросили по-крупному».

Петр Бузлаев