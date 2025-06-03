Ли Чжэ Мён лидирует на выборах президента Южной Кореи после подсчета 71% голосов

Лидер оппозиционной партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён лидирует на внеочередных выборах президента Южной Кореи после подсчета 71,42% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит агентство «Рёнхап». Кандидат сказал журналистам, что уже считает себя победителем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP

По данным «Рёнхап», за Ли Чжэ Мёна проголосовали 48,48% избирателей. За его главного конкурента Ким Мун Су — почти 42,96%.

«Я сделаю все возможное, чтобы выполнить возложенные на меня большие обязанности, чтобы не противоречить ожиданиям корейского народа»,— сказал Ли Чжэ Мён журналистам (цитата по Reuters). Он отметил, что уже считает себя победителем.

Явка на выборах стала рекордной с 1997 года, следует из данных ЦИКа республики. Она составила более 79%. По всей стране действовали 14 259 избирательных участков. Основной этап голосования прошел с 6:00 до 20:00 (с 0:00 до 14:00 мск). Явка указана с учетом досрочного голосования. Оно прошло в Южной Корее 29–30 мая. В досрочном этапе приняли участие 34,74% избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в регионах, поддерживающих демократическую партию «Тобуро».

Результаты должны огласить в скором времени. Кандидаты на пост президента — Ли Чжэ Мён, выдвинутый демократической партией «Тобуро», Ким Мун Су от «Силы народа», Ли Джон Сок от «Партии новых реформ» и Квон Ён Гук от «Демократической рабочей партии».

Досрочные выборы назначили в декабре 2024 года после вынесения импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Изначально голосование должно было пройти в 2027 году.

Подробнее — в материале «Избранный лидер может оказаться временным».

Анастасия Домбицкая