Явка на президентских выборах в Южной Корее стала рекордной с 1997 года

В досрочных президентских выборах в Южной Корее проголосовали 35,24 млн избирателей. Явка составила 79,4% и стала рекордной с 1997 года, следует из данных ЦИКа республики.

По всей стране действовали 14 259 избирательных участков. Основной этап голосования прошел с 6:00 до 20:00 (с 0:00 до 14:00 мск). Явка указана с учетом досрочного голосования. Оно прошло в Южной Корее 29–30 мая. В досрочном этапе приняли участие 34,74% избирателей.

Наибольшая явка зафиксирована в регионах, поддерживающих демократическую партию «Тобуро»: в городе Кванджу проголосовали 83,9% избирателей, в провинциях Южная и Северная Чолла — 83,6% и 82,5% соответственно. Наименьшая явка зафиксирована на острове Чеджудо — 74,6% и в центральных провинциях страны — Южной и Северной Чхунчхон — 76% и 77,3%.

Результаты должны огласить в скором времени. Кандидаты на пост президента — Ли Чжэ Мён, выдвинутый демократической партией «Тобуро», Ким Мун Су от «Силы народа», Ли Джон Сок от «Партии новых реформ» и Квон Ён Гук от «Демократической рабочей партии».

Досрочные выборы назначили в декабре 2024 года после вынесения импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Изначально голосование должно было пройти в 2027 году.

Подробнее — в материале «Избранный лидер может оказаться временным».

Екатерина Отрашкевич