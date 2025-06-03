В Перми закрылся единственный магазин Putin Team Russia

В Перми в ТЦ «iMall Эспланада» прекратил работу единственный магазин одежды бренда Putin Team Russia. Согласно информации на входной группе в отдел, магазин закрылся 30 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Магазин одежды Putin Team Russia в Перми Фото: Магазин одежды Putin Team Russia в Перми

Администратор торгового центра пояснила изданию Properm, что деятельность отдела Putin Team Russia временно приостановлена.

Магазин Putin Team Russia открылся в «iMall Эспланада» в феврале этого года. Ассортимент бренда представлен вещами спортивного стиля, включая верхнюю одежду и аксессуары. Стоимость изделий варьируется от 7 до 30 тыс. руб. По данным официального сайта, одежда производится в Екатеринбурге, на цифровой фабрике Shishkin uniform atelier. Согласно открытым источникам, владельцем бренда является предприниматель и дизайнер Дмитрий Шишкин.