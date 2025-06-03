Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что электросамокатчики подвергают опасности жизни окружающих, поэтому он относится к ним «очень негативно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раис Татарстана: «К самокатчикам отношусь очень негативно»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Раис Татарстана: «К самокатчикам отношусь очень негативно»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Когда в центре столько туристов, столько людей и какой-то сумасшедший на этом самокате едет», — сообщил господин Минниханов.

Раис республики отметил, что он не против, если самокатчики будут ездить в отдельных местах.

«Зачем молодежи нужны эти самокаты? Вы здоровые, крепкие, вам нужен хороший велосипед и крутить педали», — заявил Рустам Минниханов.

Ранее исполком Казани предложил сократить число парковок электросамокатов на 42%. В конце мая с центральных улиц города убрали 340 неправильно припаркованных самокатов и велосипедов.

Диана Соловьёва