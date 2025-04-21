Самокатам сокращают пространство для маневра

Исполком Казани предложил сократить число парковок для электросамокатов на фоне подготовки кикшеринговых компаний к началу сезона. Инициатива направлена на повышение безопасности пешеходов в условиях роста аварийности с участием средств индивидуальной мобильности. Эксперты считают, что инициатива городских властей, скорее всего, будет реализована, но предполагают, что из-за нехватки парковочных мест пользователи электросамокатов будут оставлять их где попало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани предлагают сократить 568 парковок для кикшерингового транспорта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани предлагают сократить 568 парковок для кикшерингового транспорта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Исполком Казани подготовил предложение о сокращении 568 парковок для электросамокатов с 1340 до 772, сообщили в городском комитете по транспорту. Это позволит уменьшить общую емкость парковочных мест с 13 тыс. до 8 тыс. электросамокатов. Инициатива коснется прежде всего центральной части города, где «исторически сложившаяся застройка с узкими тротуарами зачастую не позволяет безопасно использовать СИМ». Документ уже направлен на рассмотрение правительственной комиссии Татарстана по обеспечению безопасности дорожного движения.

В комитете по транспорту подчеркивают, что данные меры позволят «повысить безопасность на улично-дорожной сети города». Помимо сокращения парковок, предлагается ограничить скорость движения самокатов до 20 км/ч.

С 17 апреля 2025 года крупнейшие кикшеринговые операторы России — Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» — уже ограничили максимальную скорость всех прокатных электросамокатов до 20 км/ч. Ранее ограничение составляло 25 км/ч, а в некоторых городах существуют «медленные зоны» с лимитом 5–15 км/ч.

Операторы кикшеринга уже начали подготовку к новому сезону. МТС Юрент и Whoosh приступили к размещению самокатов на улицах Казани. «Начинаем выставлять самокаты, сезон скоро начнется. Все подробности дадим по факту старта», — сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе МТС Юрент. На запрос «Ъ Волга-Урал» Whoosh на момент публикации не ответил. Несмотря на то что самокаты уже появились на улицах, их аренда пока недоступна.

В 2024 году сезон кикшеринга в Казани стартовал 5 апреля. В этом году сезон еще не начался. Ни Whoosh, ни МТС Юрент на запросы издания не ответили, однако источник «Ъ Волга-Урал» в одной из компаний сообщил, что операторы «находятся в процессе согласования всех необходимых условий с городскими властями и ожидают их официального ответа». В 2024 году в столице Татарстана работали Whoosh с парком 3,5 млн самокатов и Urent с парком 2,5 млн устройств. В это же время с рынка Казани ушел сервис «Яндекс Go», впервые появившийся в городе в апреле 2023 года.

Ранее начальник ГАИ Казани Михаил Савин заявлял, что МВД Татарстана предлагает полностью отказаться от проката электросамокатов в 2025 году. По его словам, операторам кикшеринга могут предложить всего 115 парковочных мест вместо прежних 1940.

Ужесточение мер происходит на фоне общероссийского роста аварийности с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). По данным МВД, в 2024 году число ДТП с участием электросамокатов выросло на 42,8%, достигнув 4,42 тыс. случаев, при этом погибли 54 человека (+25,6%), в том числе 6 детей. В Татарстане за 11 месяцев 2024 года зафиксировано 38 ДТП с электросамокатами, в которых 39 человек получили травмы, а один погиб.

Параллельно на федеральном уровне продолжается работа над изменением законодательства о СИМ. В Госдуме находятся поправки в КоАП, повышающие штрафы для нарушителей с 1,5 тыс. до 30 тыс. руб. Также обсуждаются изменения в ПДД, включающие запрет езды по пешеходным дорожкам и увеличение минимального возраста допуска к катанию с 14 до 16 лет.

Эксперт юридической компании «Яхатин» Алексей Смирнов считает, что власти Казани предлагают радикально сократить число парковок для электросамокатов — почти на 40%.

«Инициатива выглядит логичной для исторического центра с узкими тротуарами, но вопросы остаются. Формально это законно — ограничение скорости укладывается в ПДД (максимум для СИМ — 25 км/ч), а убрать парковки с тротуаров можно, если они мешают пешеходам. Но важно, чтобы решение опиралось на данные: например, статистику ДТП или жалобы. Если таких доказательств нет, возможны претензии к обоснованности», — пояснил юрист.

Господин Смирнов считает, что предложение, скорее всего, будет принято. Однако оно может быть смягчено: например, сократят не 568 парковок, а 300–400 или сначала запустят «пилот» в самых проблемных местах. По его мнению, теоретически решение можно оспорить, но если власти провели все слушания и привели аргументы, суд встанет на их сторону.

«Главный вопрос: не приведет ли это к обратному эффекту? Если самокаты начнут бросать где попало из-за нехватки парковок, пешеходам станет только хуже. Идеально — искать баланс: оставить парковки в менее людных местах, а в центре — точечно ограничить», — заключил эксперт.

Анар Зейналов