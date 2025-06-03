«Росатом» намерен построить ЦОД в Нижегородской области до 2031 года

ГК «Росатом» намерена построить центр обработки данных (ЦОД) в Нижегородской области до 2031 года. Соглашение о строительстве ЦОД гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко и руководитель АО «Атомдата-Иннополис» (входит в «Росатом») Салават Рахматуллин подписали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 3 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В рамках соглашения Корпорация поможет компании подобрать участок, подготовить документацию и подключить объект к электросетям. Проект планируют реализовать в три этапа.

Губернатор Глеб Никитин сообщил, что подписанный документ подтверждает договоренности, достигнутые в январе на Дне Росатома. Объем инвестиций в проект не называется.

Как писал «Ъ-Приволжье», власти Нижегородской области намерены ввести налоговые льготы для ЦОД, веденных в эксплуатацию после 1 декабря 2025 года. В начале июня в Нижнем Новгороде свой дата-центр запустил «Ростелеком», инвестировав в проект 1,5 млрд руб.

Галина Шамберина