Нижегородское правительство готовит налоговые льготы для дата-центров

Правительство Нижегородской области намерено предоставить льготы по налогу на имущество для центров обработки данных (ЦОД). Соответствующий проект закона, подготовленный региональным минцифры, до 21 мая проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Власти намерены установить скидку в 50% по налогу имущество, используемое для размещения вновь созданных ЦОД и введенных в эксплуатацию после 1 декабря 2025 года. Претендовать на льготу могут организации, основным видом деятельности которых является деятельность в сфере телекоммуникаций или в области информационных технологий.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале 2025 года стало известно, что Госкорпорация «Росатом» намерена построить центр обработки данных Нижнем Новгороде.

Ирина Швецова