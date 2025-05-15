Нижегородское правительство готовит налоговые льготы для дата-центров
Правительство Нижегородской области намерено предоставить льготы по налогу на имущество для центров обработки данных (ЦОД). Соответствующий проект закона, подготовленный региональным минцифры, до 21 мая проходит антикоррупционную экспертизу.
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Власти намерены установить скидку в 50% по налогу имущество, используемое для размещения вновь созданных ЦОД и введенных в эксплуатацию после 1 декабря 2025 года. Претендовать на льготу могут организации, основным видом деятельности которых является деятельность в сфере телекоммуникаций или в области информационных технологий.
Как писал «Ъ-Приволжье», в начале 2025 года стало известно, что Госкорпорация «Росатом» намерена построить центр обработки данных Нижнем Новгороде.