«Ростелеком» инвестировал 1,5 млрд рублей в строительство ЦОД в Нижнем Новгороде

ПАО «Ростелеком» открыло в Нижнем Новгороде первый региональный центр обработки данных (ЦОД). По данным компании, объем инвестиций в создание ЦОД составил 1,5 млрд руб. Он станет 25-м в геораспределенной сети «РТК-ЦОД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Нижегородский ЦОД имеет четыре машинных зала и 401 стойко-место с возможностью расширения до тысячи стоек. Его установочная мощность составляет 5 МВт.

Размещение клиентов в ЦОД начнется с 15 июня 2025 года. Стоимость аренды стойки без оборудования в центре обойдется заказчику порядка 125 тыс. руб. в месяц.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, рынок услуг центров обработки данных в регионе «сильно дефицитный и не конкурентный». «Услуги ЦОД у нас стоят дорого и тех из них, которые бы работали на рынок, не так много. При этом Нижегородская область делает ставку на развитие IT-индустрии и нам важно, чтобы сюда приходили крупные федеральные компании, которым важны вычислительные мощности»,— уточнил замгубернатора.

Как писал «Ъ-Приволжье», строительство ЦОД в Нижнем Новгороде «Ростелеком» началось в 2023 году. Тогда планировалось, что в новый ЦОД переведут несколько информационных систем правительства Нижегородской области. Также новый дата-центр будет предоставлять услуги облачных технологий органам власти и бизнесу.

Анастасия Титова