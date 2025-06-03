Погрузка на Свердловской магистрали снизилась на 11,4% за пять месяцев

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе-мае составила 52,3 млн т, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

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Основными грузами, перевозимыми по магистрали, стали:

нефть и нефтепродукты (14,6 млн т);

строительные грузы (9,1 млн т);

химические и минеральные удобрения (7,9 млн т);

железная и марганцевая руда (4,3 млн т).

Прирост погрузки показали:

химические и минеральные удобрения (+2,5%);

грузы в контейнерах (+13,1%);

химикаты и сода (+0,9%);

зерно (рост в 2 раза).

Грузооборот, характеризующий объем выполненной работы с учетом расстояния перевозки, с начала года вырос на 1,7%. В мае погрузка на СвЖД составила 11,1 млн тонн (-12,6%).

Напомним, в январе-апреле погрузка химических и минеральных удобрений на СвЖД достигла исторического максимума, составив 6,4 млн т. Такой показатель на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полина Щуцкая