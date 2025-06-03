Погрузка на Свердловской магистрали снизилась на 11,4% за пять месяцев
Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе-мае составила 52,3 млн т, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Основными грузами, перевозимыми по магистрали, стали:
- нефть и нефтепродукты (14,6 млн т);
- строительные грузы (9,1 млн т);
- химические и минеральные удобрения (7,9 млн т);
- железная и марганцевая руда (4,3 млн т).
Прирост погрузки показали:
- химические и минеральные удобрения (+2,5%);
- грузы в контейнерах (+13,1%);
- химикаты и сода (+0,9%);
- зерно (рост в 2 раза).
Грузооборот, характеризующий объем выполненной работы с учетом расстояния перевозки, с начала года вырос на 1,7%. В мае погрузка на СвЖД составила 11,1 млн тонн (-12,6%).
Напомним, в январе-апреле погрузка химических и минеральных удобрений на СвЖД достигла исторического максимума, составив 6,4 млн т. Такой показатель на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.