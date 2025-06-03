МИД Молдавии рекомендовал гражданам воздержаться от посещения России

МИД Молдавии рекомендовал гражданам республики воздержаться от необязательных поездок в Россию. Ведомство обосновало это повышенными мерами безопасности на российской границе.

Министерство предупредило молдаван об опасности задержания во время рейдов на территории РФ, а также о «произвольном применении законодательства», административных санкциях или уголовных обвинениях «без представления убедительных доказательств», сказано в пресс-релизе МИД Молдавии.

В конце марта МИД Молдавии объявил трех российских дипломатов персонами нон грата. Россия в ответ выслала трех молдавских дипломатов.

В апреле российский МИД рекомендовал согражданам учитывать риски при поездках в Молдавию. Ведомство заявило о проверках, которые молдавские службы проводят в аэропорту Кишинева в отношении россиян, и частых отказах во въезде без объяснения причин. В МИД РФ сочли такие действия «дискриминационными».