МИД рекомендовал российским гражданам учитывать риски при поездках в Молдавию

Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам учитывать риски при поездках в Молдавию. В ведомстве предупредили о проверках, которые молдавские службы проводят в аэропорту Кишинева в отношении россиян, и частых отказах во въезде без объяснения причин. В МИД РФ называют такие действия «дискриминационными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«По прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной процедуре пристрастного досмотра, которая может длиться несколько часов»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Утверждается, что в ходе проверок гражданам РФ не предоставляют «элементарные бытовые условия, включая обеспечение водой, питанием и возможностью связи с внешним миром». «После этого гражданам нередко отказывают во въезде под надуманными предлогами или без объяснения причин»,— указали во внешнеполитическом ведомстве.

Возможности оказания консульской поддержки со стороны посольства России в Кишиневе в таких ситуациях серьезно ограничены, предупредили в ведомстве. Как утверждают в МИД РФ, в таких ситуациях молдавские власти отказывают дипломатам в допуске к российским гражданам.

Анастасия Домбицкая