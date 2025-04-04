МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария. Ему был заявлен решительный протест в связи с решением молдавских властей объявить персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ. В качестве ответной меры Россия вышлет трех молдавских дипломатов.

«Любые попытки обвинить дипмиссию РФ во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не имеют под собой никаких оснований»,— говорится в заявлении МИД России.

31 марта МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата. Их обвинили в действиях, «противоречащих статусу дипломата». Среди дипломатов, объявленных персонами нон грата, оказался и сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая занимается урегулированием приднестровского конфликта.

Перед этим телеканал Moldova 1 сообщал, что глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил посольство РФ в Молдавии в содействии депутату парламента от блока «Победа» и одному из лидеров оппозиции Александру Нестеровскому при сокрытии от правосудия.