Россия считает, что Иран имеет право на мирную ядерную программу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия прислушивается к заявлением Ирана об отсутствии планов получить ядерное оружие. По его словам, страны имеют право на мирную ядерную программу, которая будет осуществляться под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мы знаем, что страны имеют право на мирную энергию. Использование мирной атомной энергии происходит и должно происходить исключительно под строгим контролем МАГАТЭ и международного сообщества. Так происходит везде, во всех странах мира. И, конечно же, мы считаем, что страны должны сохранять за собой такое право»,— сказал Дмитрий Песков журналисткам.

«Разумеется, мы всецело поддерживаем усилия, направленные на мирное урегулирование иранской ядерной проблемы, и поддерживаем эти усилия»,— подчеркнул представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что потенциальная сделка по ядерной программе исключает какое-либо обогащение урана в Иране. Reuters со ссылкой на иранского дипломата сообщало, что Иран собирается отклонить эту сделку, поскольку она лишает Тегеран права на мирную ядерную программу. Так как иранские власти считают предложение США «несвязным и разрозненным», шестой раунд переговоров может не состояться, сообщил CNN.

Новая сделка Ирана и США должна заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), принятый в 2015 году при участии Китая, России, Великобритании, Франции и ФРГ. В 2018 году Дональд Трамп вышел из соглашения. Вслед за этим Иран нарастил запасы высокообогащенного урана и, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД.

Лусине Баласян