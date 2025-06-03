ОТЭКО автоматизировала процесс подбора сотрудников, сократив сроки найма на 36%, а затраты — на 30%

ОТЭКО, оператор морских терминалов в порту Тамань, внедрила IT-решение «Поток Рекрутмент» для ускорения найма, повышения качества подбора и выстраивания гибкой аналитики воронки кандидатов. Результатом стало сокращение сроков закрытия вакансий на 36%, а также экономия 30,5% на рекрутинговых расходах.

Фото: Компания «ОТЭКО»

Основной задачей использования «Поток Рекрутмент» было ускорение и упрощение процесса найма, повышение качества подбора и обеспечение прозрачной аналитики для эффективного взаимодействия с бизнесом. До его внедрения работа с кандидатами велась через Excel-таблицы, а коммуникация с заказчиками происходила по электронной почте, в мессенджерах или по телефону — что приводило к потере данных и низкой управляемости процесса.

«После внедрения «Поток Рекрутмента» изменились подход и логика работы с подбором персонала в компании. Теперь все этапы воронки — от заявки до трудоустройства — полностью оцифрованы, прозрачны и интегрированы со специализированными информационными системами. В результате затраты на рекрутинг и сроки подбора в ОТЭКО снизились на треть. При этом значительно сократилось время как на согласование кандидатов, так и на их проверку дирекцией по безопасности. Также мы видим, на каком этапе и почему «теряются» кандидаты. Благодаря этому мы можем оценить реальную производительность каждого рекрутера и улучшаем качество взаимодействия с внутренними заказчиками»,— прокомментировала Жанна Александрова, руководитель управления подбора и адаптации персонала компании ОТЭКО.

В штате компании более 10 000 сотрудников, ежемесячно принимается до 200 новых работников. Подбор делится на массовый и точечный — по 8 рекрутеров на каждое направление. При этом даже при массовом найме требуются квалифицированные специалисты: например, докеры должны иметь не ниже третьего разряда, стропальщики — четвертый, с подтверждением удостоверений. Для поиска кандидатов используются площадки HeadHunter, Авито, соцсети, реферальная программа «Приведи друга» и наружная реклама.

«Автоматизация рекрутинга помогает оптимизировать процессы подбора, когда в компании есть административный, массовый и точечный подбор. Это освободит рекрутеров от рутинных задач, отнимающих в среднем 2-3 рабочих часа в день, и позволяет компании быстро найти лучших кандидатов»,— отметил Максим Королев, руководитель направления «Подбор» HR-Tech-компании «Поток».

Изменения после внедрения «Поток Рекрутмента»

С внедрением системы был полностью изменён процесс найма — от создания заявки до проверки кандидатов службой безопасности. Теперь около 90% заказчиков самостоятельно оформляют заявки во внутренней системе, которая интегрирована с «Поток Рекрутментом». После согласования заявка автоматически передаётся рекрутерам, что экономит время и делает процесс прозрачным.

Интеграция с HeadHunter и Авито позволяет обрабатывать все отклики в одном окне, без переключения между платформами. Система автоматически отправляет кандидатам ответы — либо приглашение, либо отказ, что повысило индекс вежливости.

В системе можно выстраивать воронки по определенным вакансиям и отслеживать прохождение кандидатов по всем ее этапам. Заказчикам и HR доступна полная статистика, которая показывает, на каких этапах возникают сложности. Например, всегда можно вовремя понять, в каких случаях рекрутер недостаточно эффективно работает с кандидатами при телефонном звонке или не отрабатывает возражения — все это отражается в низком количестве приглашенных на собеседование.

Специально под бизнес-процессы компании воронка подбора дополнилась еще одним этапом — «Медкомиссия». При переходе на этот этап кандидаты автоматически получают направление на медкомиссию, где все необходимые данные по соискателю уже заполнены. Система автоматически формирует направление на основе имеющейся информации о кандидате, что экономит время и снижает вероятность ошибок.

Гибкая аналитика и обратная связь

Благодаря интеграции с Yandex DataLens стало возможным детально анализировать каждый этап воронки: от числа откликов до выхода кандидата на работу. Компания может видеть, где возникают «узкие места», и принимать конкретные меры — например, корректировать условия найма, если много кандидатов отказываются из-за зарплаты.

Модуль опросов позволяет собирать обратную связь от кандидатов и заказчиков. Ежемесячно результаты обсуждаются с командой рекрутеров и влияют на их оценку. Такой подход помогает совершенствовать процесс подбора и делать его более комфортным.

Интеграция службы безопасности

После внедрения «Поток Рекрутмент» проверка кандидатов службой безопасности стала полностью автоматической. Кандидату направляется ссылка на анкету через SMS, мессенджеры или по электронной почте. Анкета разработана специально для ОТЭКО и учитывает, как общие требования законодательства, так и особенности конкретных профессий — например, наличие морских удостоверений. После заполнения данные поступают в систему, а служба безопасности присваивает статус кандидата. Это исключает потери информации, ускоряет процесс и снижает риски подделки документов.

Обратная связь через модуль опросов

Для оценки качества подбора и взаимодействия внедрен модуль «Опросы». Компания собирает обратную связь от финальных кандидатов, заказчиков и соискателей, прошедших собеседование. Опрашивают как комфорт общения с руководителем, так и оценку работы рекрутера. Результаты ежемесячно анализируются и влияют на оценку эффективности HR-команды, что помогает совершенствовать процесс найма.