«Сейчас Мирра Андреева способна на многое»

На турнире Большого шлема Roland Garros, который проходит в Париже, остался только один представитель России. В женском одиночном разряде в четвертьфинал вышла 18-летняя Мирра Андреева. В мужском одиночном разряде Андрей Рублев проиграл в четвертом круге первой ракетке мира Яннику Синнеру. Матч продолжался два часа и завершился в трех сетах: 6:1, 6:3, 6:4. За развитием событий на Roland Garros следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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Мирра Андреева продолжает побеждать на парижских кортах. В этот раз россиянка оставила не у дел бывшую соотечественницу Дарью Касаткину, которая сменила спортивное гражданство и теперь выступает за Австралию. Все решилось в двух сетах: 6:3 и 7:5. Вне корта спортсменки дружат, и Мирра потом признавалась, что проводить такие встречи волнительно. Но уровень тенниса и, что немаловажно, физической подготовки показывает, что сейчас Андреева способна на многое. В прошлом году она дошла в Париже до полуфинала и сейчас вполне может повторить этот успех. А вот превзойти его будет сложнее, особенно если на этой стадии россиянке придется сыграть с американкой Кори Гауфф, считает теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков, который сейчас работает в столице Франции: «Гауфф для Мирры — соперница сложная и неудобная. Она играет в такой теннис, который Андреева не любит. И психологически, мне кажется, именно американка в их противоборстве пока что была посильнее. Но любые серии прерываются, и те поражения, которые Мирра терпела от Гауфф и в этом году, наверняка ее чему-то учат».

Но для того чтобы выйти в полуфинал, Гауфф должна обыграть другую представительницу США Мэдисон Киз. Андреева же в четвертьфинале встретится с 361-й ракеткой мира Луа Буассон. Француженка получила wild card и сотворила главную сенсацию турнира, одержав победу над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой. Спортсменки из четвертой сотни рейтинга не выходили в четвертьфинал Roland Garros 40 лет, если, конечно, не считать Сирену Уильямс, которая делала паузу в спортивной карьере, чтобы родить ребенка, и появилась на парижских кортах, занимая 451-ю строчку. Но все-таки Уильямс, несмотря на рейтинг, была звездой, а Буассон знали только специалисты. Так что ее победа вызвала настоящий фурор.

Такое на турнирах Большого шлема бывает нечасто, но все-таки случается. Причины объяснил заслуженный тренер России Борис Собкин: «Когда мы говорим о командных видах спорта, то в хорошей команде существует практически два равноценных состава, которые всегда позволяют тренеру сделать замены. В личном же виде спорта человек может заболеть, еще какие-то неприятности могут произойти. То есть существует тысяча причин, почему классный игрок может выйти и выдать посредственный матч».

В мужском одиночном разряде пока без сенсаций. Два главных претендента на титул — испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер — идут без поражений. Синнер, который сейчас занимает первую строчку в рейтинге, обыграл россиянина Андрея Рублева. Так что теперь мужская сетка осталась без представителей РФ. Хотя больших свершений от российских теннисистов эксперты в Париже не ждали. Впрочем, Новака Джоковича, несмотря на звездный статус, тоже к фаворитам не причисляли, но серб тем не менее уверенно двигается по сетке. Накануне он одержал сотую победу на турнирах Большого шлема. Причем, когда его попросили прокомментировать столь внушительную цифру, Джокович ответил так: «Да, 100 — неплохое число, но 101 еще лучше».

Следующий матч в 1/4 финала звездный серб сыграет с немецким теннисистом с русскими корнями Александром Зверевым. И, несмотря на возраст, Джокович вполне может удивить тех, кто в нем сомневается, считает теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков: «Он по ходу турнира способен прибавлять, как никто другой. И если на хорошее физическое состояние наложится психологическая уверенность, то, чем черт не шутит, он и будет претендовать на титул».

Правда, сетка у Джоковича, мягко говоря, непростая. В полуфинале он может встретиться с первой ракеткой мира Янником Синнером, а в финале — с Карлосом Алькарасом. Но как бы ни разворачивались события, поклонников тенниса точно ждет яркая развязка. Женский финал запланирован на 6-е, а мужской — на 7 июня.

Фотогалерея Ракетка Мирра Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024 Фото: William West / AFP Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет Фото: @_mirraandreeva_ Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова Фото: @_mirraandreeva_ Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема Фото: Christophe Ena / AP Мирра Андреева в отеле Нью-Йорка в 2023 году, дебютировав на Открытом чемпионате США Фото: @_mirraandreeva_ Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024 Фото: Lisi Niesner / Reuters Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала Фото: @hiltonmelbournelqs В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации

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На фото: у частного самолета Фото: @_mirraandreeva_ Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025 Фото: @hiltonmelbournelqs Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года Фото: Amr Alfiky / Reuters Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США Фото: Mark J. Terrill / AP Смотреть

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Владимир Осипов