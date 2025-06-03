Глава Минмолодежи Татарстана о лагерях только для олимпиадников: «Это миф»
Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков назвал мифом то, что путевки в детские оздоровительные лагеря нацелены только на олимпиадников. Об этом господин Садыков заявил в ходе брифинга в Кабмине республики.
Министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Это заблуждение. Детские оздоровительные лагеря не заточены только под олимпиадников или под тех детей, которые показывают какие-то успехи», — заявил глава Минмолодежи Татарстана.
Ринат Садыков отметил, что сейчас большинство путевок в летние лагеря можно приобрести в электронном формате и они находятся в свободном доступе. Господин Садыков уточнил, что существуют небольшие квоты для победителей олимпиад, спортивных состязаний, федеральных и республиканских конкурсов.