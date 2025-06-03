Балицкий: топлива на АЗС в Запорожской области хватит на 20 дней
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что автозаправочные станции (АЗС) в регионе работают штатно на фоне отключения электричества. По его словам, дефицита топлива нет.
Евгений Балицкий
Фото: пресс-служба президента РФ
Господин Балицкий уточнил, что бензин есть на АЗС и в хранилищах поставщиков. «Запас по всему региону — минимум 20 дней, никаких проблем с топливом нет и не будет»,— написал губернатор в Telegram.
Сегодня ночью в результате обстрелов ВСУ было повреждено высоковольтное оборудование на северо-западе региона. Вся Запорожская область осталась обесточена. Губернатор сообщал, что отключение затронуло более 600 тыс. человек, без света остаются 457 населенных пунктов.