Балицкий: топлива на АЗС в Запорожской области хватит на 20 дней

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что автозаправочные станции (АЗС) в регионе работают штатно на фоне отключения электричества. По его словам, дефицита топлива нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: пресс-служба президента РФ Евгений Балицкий

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Балицкий уточнил, что бензин есть на АЗС и в хранилищах поставщиков. «Запас по всему региону — минимум 20 дней, никаких проблем с топливом нет и не будет»,— написал губернатор в Telegram.

Сегодня ночью в результате обстрелов ВСУ было повреждено высоковольтное оборудование на северо-западе региона. Вся Запорожская область осталась обесточена. Губернатор сообщал, что отключение затронуло более 600 тыс. человек, без света остаются 457 населенных пунктов.