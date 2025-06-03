Иски к владельцам разливших мазут танкеров рассмотрит суд в Краснодаре

Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало иск к ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» в Арбитражный суд Краснодарского края. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

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Росприроднадзор обратился в суд после того, как собственники танкеров, разливших мазут в Керченском проливе, не оплатили добровольно в установленные законом сроки экологический ущерб на сумму 84,9 млрд руб. Владелец танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг», по подсчетам ведосмства, должен возместить 49,46 млрд руб. Собственник «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть» — 35,48 млрд руб.

Власти Анапы ранее увеличили исковые требования к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Новый размер исковых требований вырос с 211 млн руб. до 545,9 млн руб. Дело также рассматривает Арбитражный суд Краснодарского края. Следующее заседание назначено на 18 июня.

В начале мая в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края ограничили доступ к 150 пляжам, пострадавшим от разлива мазута. Каждый пляж сможет возобновить работу только после получения официального допуска от Роспотребнадзора.

Алена Воробьева