Мэрия Анапы увеличила сумму ущерба из-за разлива мазута до 546 млн рублей

Власти Анапы увеличили исковые требования к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение у Керченского пролива в декабре 2024 года. Как сообщает ТАСС, Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство мэрии Анапы в рамках предварительного заседания по делу о возмещении ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Новый размер исковых требований определен в 545,9 млн руб. Администрация Анапы рассчитывает взыскать сумму с трех ответчиков — ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефти-212»), ЗАО «Волгатранснефть» (владелец «Волгонефти-239») и ООО «Каматрансойл» — судовладелец второго судна.

Ранее сумма ущерба была оценена в 211 млн руб. Мэрия города-курорта изначально планировала увеличить сумму в связи с новыми оценками затрат на ликвидацию последствий ЧС. В начале мая в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края ограничили доступ к 150 пляжам, пострадавшим от разлива мазута. Каждый пляж сможет возобновить работу только после получения официального допуска от Роспотребнадзора.

Алена Воробьева