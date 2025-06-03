Трое россиян получили от 15 до 19 лет за терроризм на военных объектах

Окружные военные суды РФ приговорили троих россиян к срокам от 15 до 19 лет лишения свободы за поджоги военных объектов и транспортной инфраструктуры, а также за экстремистские и террористические призывы, сообщили «Ъ» в ЦОС ФСБ. По данным ведомства, мужчин курировали сотрудники украинских спецслужб через мессенджеры Telegram и Element.

Геннадий Калашников, 1980 года рождения, получил 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 400 тыс. руб. за призывы к экстремистской (ст. 280 УК РФ) и террористической (ст. 205.2 УК РФ) деятельности и за содействие терроризму (ст. 205.1 УК РФ). Алексею Рожкову (1997 года рождения) суд назначил 16 лет колонии строгого режима за терроризм (ст. 205 УК РФ) и фейки о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Валерий Шипичкин, 1996 года рождения, по статье о терроризме приговорен к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 560 тыс. руб.

В пресс-релизе ФСБ также упомянут гражданин России и Италии Руслан Сидики, приговоренный в прошлом месяце к 29 годам колонии строгого режима за подрыв железнодорожного полотна в Рязанской области и атаку квадрокоптерами по аэродрому Дягилево в Рязани.