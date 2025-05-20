Поджог военкомата оценили идеологически

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 16 годам лишения свободы 27-летнего Алексея Рожкова, который после начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году бросил «коктейль Молотова» в окно военного комиссариата Березовского. По версии следствия, он действовал из идеологических мотивов «в целях дестабилизации органов власти, воздействия на принятие решений о прекращении СВО». Кроме того, суд признал его виновным в оправдании терроризма и дискредитации ВС РФ. Вину он не признал. Его адвокат планирует обжаловать приговор.



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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Центральный окружной военный суд

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как установило следствие, Алексей Рожков бросил «коктейль Молотова» в военкомат Березовского (Свердловская область) в марте 2022 года после начала специальной военной операции (СВО). По версии обвинения, он совершил поджог «в целях дестабилизации органов власти, воздействия на принятие решений о прекращении СВО». В момент поджога в здании находилась женщина-сторож, она не пострадала, огонь был оперативно потушен. Поджигателя сразу задержали.

В отношении Алексея Рожкова было возбуждено дело по ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на уничтожение чужого имущества), ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Впоследствии обвинение переквалифицировали на ч.1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В 2023 году Алексей Рожков уехал из России в Кыргызстан, где дал интервью каналу «Ходорковский Live» (Михаил Ходорковский признан иностранным агентом). Там он выразил негативное отношение к проведению СВО и мобилизации.

В связи с данными высказываниями в отношении него возбудили дело по ч.2 ст.205.2 (оправдание терроризма) и по п.п. «б», «д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). По неофициальным данным, вскоре он был задержан и доставлен в Россию.

Во вторник, 20 мая, Центральный окружной военный суд признал Алексея Рожкова виновным во всех инкриминируемых эпизодах и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы. Первые пять лет от назначенного срока он проведет в тюрьме, оставшееся наказание — в колонии строгого режима. Кроме того, суд запретил осужденному заниматься администрированием сайтов и Telegram-каналов в течение четырех лет. Во время прений прокуратура запрашивала для него наказание в виде 19 лет заключения.

Вину Алексей Рожков не признал. В своем последнем слове он заявил, что «любит людей и свою страну», однако считает, что в российском правительстве недостаточно оппозиции.

«Признать меня террористом означает размыть разницу между мной и тем бесчеловечными головорезами, что совершили теракт в "Крокусе". Я не желал, чтобы кто-либо пострадал, я выразил антивоенный протест»,— подчеркнул подсудимый.

После вынесения приговора его адвокат Наталья Новикова сообщила, что будет его обжаловать. «Я не согласна со всем приговором, я просила его оправдать по всем пунктам обвинения. Я не считаю, что он террорист. Мы настаивали на том, что его можно обвинить по ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества), по ст. 214 УК РФ (вандализм), но не по статье о терроризме»,— сказала госпожа Новикова. Она добавила, что поджог осужденный совершил «из идеологических мотивов», будучи «в состоянии душевного волнения».

Накануне Центральный окружной военный суд назначил трем фигурантам уголовного дела о подготовке терактов на железной дороге в Свердловской области сроки от семи до восьми лет — вдвое меньшие, чем запрашивало гособвинение. Один из несостоявшихся поджигателей утверждал, что лишь планировал внедриться в признанную террористической и запрещенную в РФ организацию «Легион "Свобода России"», чтобы предотвращать планируемые ее участниками преступления.

Мария Шараева